Голодні, змерзлі і деморалізовані: під Харковом окупанти здалися в полон ЗСУ (відео)

Голодні, змерзлі і деморалізовані: під Харковом окупанти здалися в полон ЗСУ (відео)

З відео видно, наскільки більше оснащені українські військові в екіпіруванні порівняно з окупантами.

У Харківській області окупанти здалися в полон бійцям Збройних сил України.

Відео колони з полоненими виклали в Мережі.

На кадрах видно, як колона російських військових рухається в напрямку одного з населених пунктів. З відео видно, наскільки більше оснащені українські військові в екіпіруванні порівняно з окупантами.

Як повідомляють Сухопутні війська України, стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги.

Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі в полон цілими підрозділами.

"Браття і сестри продовжується героїчний спротив всього українського народу ординській навалі. Тисячі простих українців робили все щоб зашкодити просуванню військ агресора.Перший день весни зустрів нас погіршенням погодних умов, випав сніг. Це додаткова обставина, що ускладнює життя окупанту. Зробімо кожен їх день перебування в Україні ще жахливішим:

Не давайте їм теплу їжу та одяг, не пускайте їх грітися.

Продовжуйте деморалізувати розмовами. Наводьте аналогію з нацистами зими 1941 року.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: