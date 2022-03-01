Голодні, змерзлі і деморалізовані: під Харковом окупанти здалися в полон ЗСУ (відео)

З відео видно, наскільки більше оснащені українські військові в екіпіруванні порівняно з окупантами.
У Харківській області окупанти здалися в полон бійцям Збройних сил України.
Відео колони з полоненими виклали в Мережі.
На кадрах видно, як колона російських військових рухається в напрямку одного з населених пунктів. З відео видно, наскільки більше оснащені українські військові в екіпіруванні порівняно з окупантами.
Як повідомляють Сухопутні війська України, стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги.
Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі в полон цілими підрозділами.
"Браття і сестри продовжується героїчний спротив всього українського народу ординській навалі. Тисячі простих українців робили все щоб зашкодити просуванню військ агресора.Перший день весни зустрів нас погіршенням погодних умов, випав сніг. Це додаткова обставина, що ускладнює життя окупанту. Зробімо кожен їх день перебування в Україні ще жахливішим:
- Не давайте їм теплу їжу та одяг, не пускайте їх грітися.
- Продовжуйте деморалізувати розмовами. Наводьте аналогію з нацистами зими 1941 року.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.