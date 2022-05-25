Голодний і брудний: 13-річний хлопчик з Острога йшов пішки 25 км до родичів на Хмельниччину

Голодний і брудний: 13-річний хлопчик з Острога йшов пішки 25 км до родичів на Хмельниччину

Поліцейські повернули додому підлітка з Рівненщини, який самотужки подолав понад 25 кілометрів

Юний мандрівник з Острога самотужки подолав понад 25 кілометрів. 13-річний Юрко направлявся у село Комарівку, що на Славутчині у Хмельницькій області.

Повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Втім, у Нетішині хлопця зустріла небайдужа жінка. 76-річна бабуся нагодувала зголоднілого і втомленого підлітка. Потім повідомила про нього до поліції.



"Малий був голодний, брудний та втомлений, Просто не змогла пройти повз цієї дитини", - розповіла Ганна Йосипівна.



Правоохоронці встановили, що школяр проживає в родині, що опинилась у складних життєвих обставинах. Колеги з Острога повернули мандрівника додому. Тепер він та його родина перебуватимуть під пильним оком відповідних служб.

Нагадаємо, у критичних ситуаціях дитина може загубитися. Щоби цього не сталося, тримайте дитину за руку або на руках, визначте місце, де зустрінетесь, якщо вона загубиться, прикріпіть дитині на одяг бирку зі своїми контактами.

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