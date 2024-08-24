Голодування у психлікарні в Одесі: бойовий медик зробив нову заяву

Після отриманих гарантій від голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера щодо змін у харчуванні пацієнтів обласної психіатричної лікарні №2 бойовий медик Петро Конопля припинив голодування, яке тривало три доби.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами військового, голова ОВА запевнив його, що лікарню буде переведено на кейтеринг - надання послуг харчування на виїзді. Для цього буде проведено тендер, результати якого стануть відомими через 1-1,5 місяці. До того часу лікарня буде отримувати забезпечення від мереж супермаркетів міста.

Конопля зауважив, що не вірить керівництву лікарні, тому збирався припинити голодування тільки тоді, коли побачить "офіційні папери та наявні покращення в харчуванні". Однак, за словами військового, Кіпер дав йому "гарантії", а його слова «вселяли довіру».

“Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю і мою довіру більше не повернеш а з цим і вашу довіру до них. Сьогодні о 17:00 рівно 3 доби як голодую і сьогодні я готовий припинити голодування, для мене готують спеціальний раціон”, - написав він.

У наступному пості, опублікованому о 17:32, Петро Конопля опублікував відео, на якому їсть першу за 3 доби страву - гречку.

"Я оголошую голодування": бойовий медик приголомшив умовами і меню в лікарні на Одещині

Нагадаємо, бойовий медик із 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що умови в медзакладі дійсно незадовільні.

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