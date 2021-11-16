Голоси Голлівуду українською: як живе вітчизняний дубляж. Частина 2

Про дублювання контенту, а також про особливості галузі й роботу над різноманітними проєктами спілкуємось з авторами та викладачами унікального курсу «Актор дубляжу» від 1+1 media school.

У другій частині інтерв’ю «Голоси Голлівуду» ведемо розмову з відомими українськими акторами дубляжу, яких легко впізнати з першої репліки. Андрій Твердак, Катерина Сергеєва, Павло Скороходько, Аліса Гур’єва, Олександр Завальський є справжніми титанами галузі та професіоналами своєї справи. Саме вони озвучують найвідоміших голлівудських зірок та вже встигли запам’ятатися мільйонній аудиторії.

Крім цього, їхній майстерності можна повчитися у межах курсу «Актор дубляжу» від 1+1 media school. На заняттях студентам надають потужну практичну базу, унікальні методики тренування голосу, дихання, артикуляції, основи роботи з дикторським текстом тощо.

Тож чим унікальна професія актора дубляжу та як її опанувати – читайте у статті.

Андрій Твердак – брендвойс телеканалу ТЕТ. Озвучує Хоакіна Фенікса, Бреда Пітта, Меттью Мак-Конагей, Леонардо Ді Капріо, Тома Харді та інші.

Андрій Твердак

Найскладніше для мене − це починати роботу з актором, якого раніше не дублював. Так було з Хоакіном Феніксом у «Джокері». Складна роль, непростий актор, і ти весь час сумніваєшся, чи «потрапляєш» в персонажа. Але добре, що є режисер дубляжу, який направить чи пригальмує в разі потреби. Дубляж – це завжди про командну роботу, тому в цьому процесі потрібно довіряти одне одному.

Коли я працюю над роллю, звісно ж, бувають можливості для імпровізації в уже затвердженому тексті. У таких випадках силою колективного розуму можна вигадати дуже влучні жарти чи інші прийоми для героя. Прекрасно, коли можна покращити якийсь шматочок, доступніше пояснити ту чи іншу ситуацію і, зрештою, як жартує один із режисерів дубляжу, – «…врятувати американське кіно» (Сміється – ред.).

Однак варто пам’ятати, що дубляж − це не розвага, а складний високотехнологічний процес, у який залучено багато фахівців різних профілів. Звісно ж, форс-мажорних ситуацій не уникнути. Працюючи над дубляжем фільму «Легенда Г'ю Гласса», я двічі зривав голос. Матеріал був дуже непростим, доводилося чекати кілька днів між записами, поки голос відновиться. На щастя, графік дозволяв це зробити – і ми все встигли. Ще й Ді Капріо отримав Оскар за свою роль у цьому фільмі, тож це дуже надихає!

Найприємніші емоції в роботі отримуєш, коли, сидячи в кінотеатрі, забуваєш, що звучить твій голос, не звертаєш уваги на нього й повністю занурюєшся в героя та сюжет. Це приносить магічне задоволення і свідчить про те, що проєкт дійсно вийшов чудовим.

Катерина Сергеєва – акторка дубляжу, кваліфікований майстер з постановки мовлення. Її голосом українською розмовляє Міла Куніс, Кейт Гатсон, Камерон Діас, Сандра Буллок та інші.

Катерина Сергеєва

Коли я починаю готуватись до дублювання тієї чи іншої ролі в проєкті, прем’єра якого ще не відбулася, то, звісно ж, не можу повністю переглянути його через гриф «неймовірно секретно». Усе, що я можу, – за кілька хвилин до старту запису почути завдання режисера, подивитись уривок матеріалу, коротко дізнатись про сюжет і вже тоді налаштовуватися на роботу.

Насправді ми вже звикли до такого темпу, а професійний актор дубляжу – це людина, яка впорається з будь-якою роллю. Головне, щоб персонаж, якого озвучуватиме актор, резонував з його людською природою та голосовим віком. Тому при виборі актора дубляжу враховуються голосові дані, досвід, емоційні можливості й акторські здібності загалом.

На вивчення героя мені достатньо 30 секунд. Стільки часу потрібно, щоб зрозуміти його фізику, метаморфози, пов’язані з емоціями й т.д. Я доволі швидко «зчитую», хто переді мною і з ким надалі працювати, хто звучатиме моїм голосом. Саме в межах персонажа й відбувається застосування своїх голосових технік, певних емоцій, налаштування на характер героя.

Мої улюблені проєкти – це фільм «Золото дурнів», де я дублювала акторку Кейт Гатсон. Цю роль люблю через особливий комфорт під час її виконання. Оскільки режисер дубляжу Кость Лінартович сам є актором, то він дуже тонко відчував, коли варто зупиняти, а коли можна дати можливість йти далі сценою, довірившись мені. Завдяки цьому мені стала зрозумілою енергетика Кейт Гатсон, а події, що відбувались в фільмі, дуже захопили. Коли я переглянула фільм уже в кінотеатрі, то зрозуміла, що це одна з моїх знакових робіт.

Щодо мультфільмів, то особливою для мене є робота над стрічкою «Шрек», де я дублювала Фіону. Це дуже світлий та особливий персонаж з акцентом на безмежній душі з великим внутрішнім світом. Це дуже імпонувало, тож голосом я намагалась зробити Фіону глибокою, легкою, ніжною та жіночною.

Отримую від робочого процесу просто якісь шалені, потужні вібрації. Я настільки комфортно існую в цій сфері, що ніколи не відступлю. Навіть якщо на початку свого професійного шляху було різне, я не здавалася і продовжувала йти далі. Тому всім своїм учням, студентам й тим, хто мріє про дублювання, я завжди повторюю: головне – робота над собою. Не зупиняйтеся – і успіх не змусить на себе чекати.

Павло Скороходько – актор та режисер дубляжу. Голос Кевіна Венделла Крамба у фільмах «Спліт» і «Скло», Гаррі Поттера, Губки Боба та інші.

Павло Скороходько

Курс, який ми з колегами запустили в 1+1 media school, – це неймовірна можливість освоїти базові знання професії «Актор дубляжу», спробувати себе на практиці та зрозуміти, чи це ваше. На жаль, навіть у закладах навчання з творчим спрямуванням не вчать дублюванню. Крім цього, актор дубляжу – професія, яка потребує постійної практики. Попри те, що я маю 15-річний досвід у сфері, сам постійно навчаюся та шукаю щось нове для себе.

Кожен з процесів адаптації є цікавим і складним по-своєму. До прикладу, з дубляжем глядач переважно стикається у кінотеатрах, а озвучка – те, що ми найчастіше чуємо по ТБ, коли на фоні в серіалі чи фільмі чутні оригінальні репліки іноземною. Мало хто здогадується, що озвучування є складнішим процесом. Бо якщо дублювання вимагає в основному акторської майстерності, то озвучування потребує більше дикторських умінь, правильної артикуляції, постановки мовного апарату, дихання, вміння читати з листа, працювати в команді. Бо коли ви читаєте вдвох чи втрьох у студії в умовах реального часу і хтось один буде постійно зупинятися, то нічого не вийде. Тим паче, що завжди є чіткий таймінг. Як на мене, це окремий вид мистецтва!

Після проголошення Незалежності України школа дубляжу, яка була в СРСР, залишилась в Росії, а нам потрібно було шукати свої підходи й методики. На це знадобився час і покладатися можна було лише на власний талант та бачення розвитку галузі. Усі досі вважають знаковим мультик «Тачки», який став першою перлиною вітчизняного дубляжу. А чого варта робота першопрохідців українського дубляжу Євгена Малухи, Ніни Касторф, Миколи Козія, які працювали над озвучуванням ролей телесеріалу «Альф»!

Український дубляж змінюється й удосконалюється згідно зі світовими тенденціями. Наприклад, у дублюванні анімаційних фільмів ще 20 років тому було модно гіперболізувати голос персонажа, робити його підкреслено анімаційним, кумедним і навіть дещо дивакуватим. То абсолютно інша тенденція зараз, коли більшість сучасних персонажів мультфільму говорять звичайними людськими голосами. Все це – закономірний наслідок розвитку самої індустрії, оскільки стирається межа між мультиплікаційними героями й героями фільмів/серіалів. Нині, щоб розповісти дітям цікаву історію, уже не потрібно озвучувати все чудернацькими голосами. Але, звісно, є персонажі типу Губки Боба, котрі просто крейзі. Саме з Губкою Бобом пов’язана моя особлива історія дублювання та професійний виклик. Це була роль, де я міг себе розкрити, мабуть, так, як в жодному іншому проєкті, але сил від мене вона теж забрала найбільше. Саме під час запису я зірвав голос і змушений був «замовкнути» на 2 тижні. Через те, що серії були підефірні, темп теж шалений. Але графік ефіру змінити не можна було, тому на кілька серій, в екстреному порядку, мене підмінив інший актор. Тож у кількох серіях особливо уважні глядачі можуть почути трішки інший голос (усміхається – ред.).

Аліса Гур’єва – акторка та режисерка дубляжу, викладачка культури мовлення в КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого. Озвучує Елізабет Олсен, Емму Вотсон, Ембер Герд та інші.

Аліса Гур’єва

На каналі 1+1 я працюю уже 10 років, починала з режисера дубляжу, а 7-8 останніх років займаюсь дублюванням ще і як акторка. Будучи режисеркою, я довго вагалася, чи варто пробувати себе в акторстві. Згодом, коли наважилася, на опанування нової професії знадобилось 2 роки.

Тривалий період я озвучувала невеликі фрази для масових сцен, записувала різний сміх. Проте з часом та з великою кількістю практики все стало на свої місця.

Найскладніший жанр у роботі для мене – це жахи. Були часи, коли на одній студії я записувала лише фільми жахів, головні ролі. Це емоційно затратний процес, бо ти майже постійно кричиш, а ще постійні видаєш затяжні крики, від яких інколи дуже паморочиться в голові.

У мультфільмах своя специфіка. Часто персонажі можуть бути з дуже яскравою мімікою, тоді мало лише начитати репліки, потрібно відігравати голосом, перевтілюватися, аби асимілюватися з героєм.

Нещодавно я працювала над фільмом «Гензель і Гретель», де озвучувала злодійку-кондитера. Я прийшла на запис одягнена майже так само, як героїня в мультфільмі, і з такою ж зачіскою. Це була абсолютна випадковість, бо я не знала, кого йду дублювати. І, звісно ж, це була на 100% моя роль, я насолоджувалась процесом!

Якщо говорити про найлегший жанр для мене – це однозначно драма. Можна проговорювати фрази на грудному диханні, загадково розтягувати репліки, робити таємничу інтонацію тощо.

Загалом, робота і специфіка така, що так чи інакше ти можеш спробувати різні ролі. І навіть коли тебе запрошують записати 4 фрази – це так само важливо, адже режисер хоче чути саме твій голос. Пригадую історію, коли Павло Скороходько працював над фільмом «Вбивство в “Східному експресі”». Ми писали голосову масовку і він запропонував мені озвучити фразу повії. Контекст був таким: її обговорюють, а потім запитують: «Ви повія?». Я ж повинна була відповісти: «Ммм, ще й яка». Так от, після виходу фільму в кінотеатрах мені зателефонували майже всі друзі. Цікаво, бо коли я дублюю головні ролі – ніхто цього не помічає, а тут вони почули лише одну фразу й одразу впізнали мене (сміється – ред.).

Своїм студентам я завжди до дрібниць розповідаю особливості та тонкощі справи. І, звісно, головні професійні ритуали перед записом так само важливі, як і різні технічні прийоми.

Олександр Завальський ─ актор дубляжу, актор театру та кіно, режисер та доцент кафедри сценічної мови КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого. Заслужений артист України.

Олександр Завальський

За останні 7 років були створені сприятливі умови для розвитку українського дубляжу. Велику роль у цьому процесі відіграв закон про мову. Я вважаю, що радіо, телебачення, кінематограф та медіа в цілому повинні звучати в Україні виключно українською мовою. Яскравим прикладом, коли це вдалося на державному рівні, є Франція. Увесь телевізійний продукт там звучить французькою, попри те, що це так само багатонаціональна країна, як і Україна.

Маючи понад 30-річний досвід у цій сфері, я впевнений, що український дубляж має великі перспективи. Проте нині на ринку спостерігається дефіцит кадрів, оскільки той об’єм контенту, який продукується, потребує більшої кількості акторів дубляжу. Індустрія знаходиться у пошуку нових голосів, тож талантів ми охоче навчаємо та ділимося своїм досвідом.

У людини, яка прагне опанувати професію актора дубляжу, має поєднуватися два важливих фактори: хист та працьовитість. Крім цього, потрібно розуміти підвалини акторської професії, щоб влучно «відігравати» ті чи інші емоції та відчувати настрій героя.

Я живу своєю роботою і насправді вважаю її унікальною. Адже мені, актору театру та кіно за освітою, пощастило знайти себе в дубляжі та розвинутися у цій сфері. Голос дозволяє мені озвучувати персонажів різного віку та характеру. Це неймовірно надихає та дарує задоволення від творчого процесу.

Промо-ролик 1+1 media school

Про курс «Актор дубляжу»: український дубляж − смішний, глибокий, іронічний та неможливий без людей, які фанатіють від своєї роботи. Хочете поринути в його магічний світ, перевтілитись у будь-якого персонажа з кінофільму чи мультфільму, відчути себе голлівудською зіркою? Ось ваш шанс! Курс "Актор дубляжу" розроблено саме для тих, хто прагне зсередини пізнати акторство дубляжу фільмів і мультфільмів, на всі 100% опанувати свій голос та дізнатися більше про озвучування реклами й промо. Наш курс ідеально підходить кожному, хто готовий розкрити свій потенціал та професійно вдосконалюватися.

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