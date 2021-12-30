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“Голосів буде достатньо”: Данілов прокоментував можливість запровадження персональних санкцій проти Порошенка

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“Голосів буде достатньо”: Данілов прокоментував можливість запровадження персональних санкцій проти Порошенка

УНІАН

РНБО поки не отримувала подання про застосування санкцій до експрезидента, якого підозрюють у державній зраді.

Для того щоб запровадити персональні санкції щодо експрезидента України, чинного народного депутата від “Європейської солідарності” Петра Порошенка, РНБО повинна отримати відповідне подання від однієї з п’яти інституцій, які мають на це право.

Про це повідомив на брифінгу 30 грудня секретар РНБО Олексій Данілов. 

“Ми маємо справу з документами. Якщо до РНБО надійдуть документи від тих інституцій, які мають право ініціювати персональні санкції (а їх є п’ять), ми обов’язково ці питання розглянемо і винесемо їх на засідання РНБО”, - заявив він.

За його словами, для того, щоб прийняти відповідне рішення за нього повинні проголосувати 2/3 складу РНБО. 

“Якщо такі документи з’являться, то голосів буде більш, ніж достатньо”, - запевнив Данілов. 

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