“Голосів буде достатньо”: Данілов прокоментував можливість запровадження персональних санкцій проти Порошенка

РНБО поки не отримувала подання про застосування санкцій до експрезидента, якого підозрюють у державній зраді.

Для того щоб запровадити персональні санкції щодо експрезидента України, чинного народного депутата від “Європейської солідарності” Петра Порошенка, РНБО повинна отримати відповідне подання від однієї з п’яти інституцій, які мають на це право.

Про це повідомив на брифінгу 30 грудня секретар РНБО Олексій Данілов.

“Ми маємо справу з документами. Якщо до РНБО надійдуть документи від тих інституцій, які мають право ініціювати персональні санкції (а їх є п’ять), ми обов’язково ці питання розглянемо і винесемо їх на засідання РНБО”, - заявив він.

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За його словами, для того, щоб прийняти відповідне рішення за нього повинні проголосувати 2/3 складу РНБО.

“Якщо такі документи з’являться, то голосів буде більш, ніж достатньо”, - запевнив Данілов.

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Нагадаємо, п'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Ідеться про купівлю Україною вугілля в ОРДЛО в перші роки війни за посередництва Віктора Медведчука. Нині він перебуває за кордоном, але обіцяє повернутись у першій половині січня.

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