"Голосно кричав і впав на тротуар": у ТЦК відреагували на "бійку" за участю військовослужбовців

У Харківському ТЦК та СП прокоментували відео, яке з'явилося 19 січня, де зафільмована нібито бійка за участю військовослужбовців.

Пояснення ситуації надав Харківський ОТЦК та СП.

"У соціальних мережах оприлюднено відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації між громадянином та військовослужбовцями групи оповіщення. У коментарях до відео йдеться про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК та СП військовозобов'язаного громадянина у місті Харкові", — йдеться у дописі ТЦК.

Ці звинувачення військовослужбовців там назвали бездоказовими і неправдивими. Рівно як є неправдивими і голослівними звинувачення у тому, що військовослужбовці начебто могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

У ТЦК Харкова пояснили, що групою оповіщення у складі військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також співробітника Національної поліції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів.

"Чоловік почав неадекватно себе поводити, раптово застосував перцевий балончик, спрямувавши його в обличчя військовослужбовця, а потім почав тікати", — пояснили в ТЦК.

Під час повторної спроби перевірки його документів містянин знову застосував перцевий балон, а також "почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу".

"Після цієї вистави втік з місця події. Таким чином, до конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина, зупиненого групою оповіщення", — розповіли в ТЦК.

У ТЦК прокоментували новий конфлікт у Харкові

Також там заявили, що про інцидент вже проінформовані правоохоронні органи.

Нагадаємо, співробітники ТЦК та ВЛК можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення правил мобілізації.