Голосування за скандальний проєкт про мобілізацію: у Раді відбувається хаос

Засідання парламенту, на якому будуть голосувати за проєкт про мобілізацію, заплановане на 13:00.

Ані Комітет з питань оборони, який був запланований на 10:00 на четвер, 11 січня, ані Погоджувальна рада ще не почалися.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Також читайте Мобілізація в Україні: про що нардепи сваряться за зачиненими дверима

"Комітет з питань оборони ще не почався. Був запланований на 10:00. Тому що ще не було Погоджувальною ради. Яка теж не почалася…. Порядку денного на сьогодні теж немає. Ось так і працюємо", - написав від.

Тим часом депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджує, що нардепів нібито не впускають на Погоджувальну раду, посилаючись на "закрите засідання".

Окрім того, він додав, що фракція "Європейська Солідарність" звернулась до голови Ради Руслана Стефанчука з проханням, щоб пʼять членів фракції були присутніми на зустрічі керівників парламенту, фракцій так і комітетів, яка "зараз проходить у закритому форматі".

ОНОВЛЕНО

Згодом Железняк уточнив, що станом на 10:38 Погоджувальна рада формально завершилися. Засідання парламенту, на якому будуть голосувати за проєкт про мобілізацію, заплановане на 13:00.

"Зараз типу закрита нарада з фракціями у спікера. Потім в теорії Комітет і потім в зал на 13:00", - додав народний депутат.

Нагадаємо, на четвер, 11 січня, заплановане голосування у першому читанні законопроєкту про посилення мобілізації, який наробив шуму у суспільстві через антиконституційні та антидемократичні норми.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.