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Голосував за прийняття до складу РФ одразу 4 областей: в Україні судитимуть депутата держдуми РФ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Голосував за прийняття до складу РФ одразу 4 областей: в Україні судитимуть депутата держдуми РФ

В Україні судитимуть депутата РФ

Депутат РФ періодично відвідував тимчасово окуповані території України.

В Україні судитимуть депутата РФ, який взяв участь у голосуванні за прийняття до складу РФ Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваному інкриміновали посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110-2 КК України).

Зазначається, що депутат РФ періодично відвідував тимчасово окуповані території України, які знаходились під контролем збройних сил держави-агресора і терористичної організації "ДНР".

Під час розслідування арештовано 11 квартир обвинуваченого у Києві, які оформлені на його родичів.

Нагадаємо, у Києві народні обранці напали на перехожого, який виявився штурмовиком ЗСУ. Пригода викликала неабиякий резонанс у суспільстві.

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Дата публікації
Перегляди
666
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