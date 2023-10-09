Голосував за прийняття до складу РФ одразу 4 областей: в Україні судитимуть депутата держдуми РФ

Депутат РФ періодично відвідував тимчасово окуповані території України.
В Україні судитимуть депутата РФ, який взяв участь у голосуванні за прийняття до складу РФ Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Підозрюваному інкриміновали посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110-2 КК України).
Зазначається, що депутат РФ періодично відвідував тимчасово окуповані території України, які знаходились під контролем збройних сил держави-агресора і терористичної організації "ДНР".
Під час розслідування арештовано 11 квартир обвинуваченого у Києві, які оформлені на його родичів.
Нагадаємо, у Києві народні обранці напали на перехожого, який виявився штурмовиком ЗСУ. Пригода викликала неабиякий резонанс у суспільстві.
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