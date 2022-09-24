"Голосують" вдома, посеред вулиці та без паспортів: Гайдай розповів про "референдум" на Луганщині

На території маріонеткової "ЛНР" 23 вересня розпочався псевдореферендум про приєднання до РФ.

На території окупованої Луганської області окупаційна влада врахує і голоси реальних мешканців, і навіть тих, хто опинився на фронті чи у полоні. Крім того, працівники "комісій" намагаються усіма спосбами підвищити явку.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На фронті житель Алчевська, або вже в полоні, чи загинув – якимось чином проголосує. Можливо, й телепатично – голос врахують", - зауважив Гайдай.

Працівники "виборчих комісій" в супроводі озброєних військовослужбовців Російської Федерації примушують жителів голосувати просто у їхніх квартирах чи будинках. Аби підвищити "явку" людей зупиняють посеред вулиці. Ба більше - "віддати свій голос" можна і без паспорт.

Крім того, так званий вибрчком обдзвонюють місцевих мешканців і запрошують на "дільниці". Працівникам підприємств у разі відмовипогрожують звільненням.

"Знаходять навіть тих, хто виїхав на росію. "Запрошують" проголосувати й там", - зауважив Гайдай.

Як повідомлялося, ватажки маріонткових "ЛДНР" та колаборанти на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили "референдуми". Призначили їх на 23-27 вересня. Під час ранкового звернення Путін заявиви, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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