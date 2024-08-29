Голова АМКУ Кириленко вніс заставу в повному обсязі: що відомо про справу

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко вніс заставу на суму 30 млн гривень, яку Вищий антикорупційний суд визнав йому як запобіжний захід.

Про це пише "Суспільне" із посиланням на ВАКС.

Павло Кириленко, якого підозрюють підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації, окрім внесення застави, уже мав здати закордонні паспорти, а також носити електронний браслет.

Кириленко також заявив, що продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету, оскільки його не відсторонювали від роботи на час слідства.

Згідно з рішенням суду, він впродовж двох місяців має не відлучатися без дозволу з Києва, прибувати до детектива на вимогу та утриматися від спілкування зі свідками.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі просили суд взяти Кириленка під варту на два місяці, тому зазначили, що будуть оскаржувати запобіжний захід.

Нагадаємо, родина очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка "заробила" 300 тисяч доларів США на продажі малини. Зокрема, такою версією голова АМКУ виправдовував наявність непояснюваних 56 млн статків (включно з сімома квартирами загальною площею понад 700 м.кв.).

ТСН.ua дослідив справу Кириленка. Зокрема, стало відомо, що голову АМКУ підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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