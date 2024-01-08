Голова — Андрій Єрмак: Зеленський схвалив склад делегації для переговорів про безпекові "гарантії"

Також голова держави затвердив директиви для переговорів щодо "гарантій безпеки". Ця частина розпорядження засекречена.

Президент України Володимир Зеленський 8 січня підписав розпорядження №2/2024-рп про делегацію України для участі в переговорах щодо напрацювання "гарантій безпеки".

Про це йдеться у документі на сайті Офісу президента.

Делегацію для участі в "переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України" очолює голова ОП Андрій Єрмак.

Від Офісу президента в переговорах також віьмуть участь?

заступники Єрмака Роман Машовець та Ігор Жовква,

представники Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький та Віталій Мартинюк,

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,

міністр оборони Рустем Умєров,

перший заступник Умєрова Олександр Павлюк,

заступниця мініста юстиції Ірина Мудра,

заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

МЗС у делегації представляють заступник міністра Микола Точицький та посол з особливих доручень Антон Кориневич.

Ба більше, в розпорядженні присутні:

керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,

голова СБУ Василь Малюк,

голова Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Розпорядження Зеленського передбачає, що Єрмак як голова делегації за погодженням із МЗС може вносити зміни до її складу та залучати експертів за потреби.

Додамо, що на саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року країни "Великої сімки" погодили заяву щодо гарантій безпеки для України. Наступний крок – укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

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