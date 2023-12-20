Голова ЦВК Росії Памфілова намагалася провести фейкові вибори на окупованих територіях України: подробиці

Вона зі своїми поплічниками створювала видимість "виборчого процесу".

Служба безпеки України зафіксувала чергові злочини окупантів проти України. Підозру отримали керівники центрвиборчкому РФ, які проводили фейкові “вибори” у тимчасово окупованих регіонах нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, слідчі задокументували нові злочини голови центральної виборчої комісії РФ Елли Памфілової, яка причетна до ведення агресивної війни проти України.

“За даними слідства, посадовиця організувала масштабну фальсифікацію “результатів” незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року. До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих – кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської цвк, та його колегу Людмилу Маркіну”, - розповіли в СБУ.

Памфілова дала вказівку брати участь у створенні окупаційних “тервиборчкомів” та штучній “легітимізації” фейкового плебісциту.

“Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів. Після проведення зрежисованих “виборів” підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового “волевиявлення”, - додали в Службі безпеки.

Крім того, встановлено, що голова російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних “виборчкомів”, зокрема - “зарплати” їхніх представників та витрати на виготовлення “бюлетенів”.

“За її дорученням Андреєв створював публічну видимість “виборчого процесу” в окупованих районах України. Для цього організовував постановочні сюжети росзмі, в яких імітували масовість учасників “голосування” та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських “кандидатів”, - підкреслили в СБУ.

Російським посадовцям повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб).

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій.

Читайте також провідні новини дня: