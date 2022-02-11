Голова Держкосмосу послав критиків запуску українського супутника “коментувати футбол”

Льотні випробування “Січ-2-30” повинні завершитися до 13 березня.

Переведення українського супутника "Січ-2-30", який ще 13 січня було виведено на навколоземну орбіту, в режим збереження енергії викликало хвилю критики в бік українських підкорювачів космосу. Коментатори у соцмережах вважають запуск невдалим, оскільки космічний апарат досі не виконує своїх функцій.

У п’ятницю, 11 лютого, голова Держкосмосу Володимир Тафтай на своїй Facebook-сторінці назвав закиди та звинувачення у непрофесійності безпідставними і розповів, що відбувається з українським супутником.

За його словами, зв'язок із супутником вдалося встановити лише на третьому сеансі, тому його сонячні батареї зорієнтувалися під неправильним кутом та не можуть достатньо заряджатися.

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“Супутник перезавантажився та почав працювати у режимі енергозбереження. Ми очікуємо, що протягом 1-1,5 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної”, - написав Володимир Тафтай.

Він також повідомив, що льотні випробування супутника вже поновлено. “Стандартний термін випробувань - 2 місяці, тобто до 13 березня”, - уточнив чиновник.

Голова Держкосмосу також висловив здивування, що принизлива критика на адресу українських підкорювачів космосу лунає не тільки зі сторони північно-східних сусідів та проросійських ЗМІ, але й громадян України. Водночас він зауважив, що сприймає зауваження лише від професіоналів, думка яких для нього щось важить.

“Колишніх посадовців, які ніколи в житті нічого у космос не запускали, та “експертів”, які не розуміють, що у супутника є не тільки корисне навантаження, а ще й системи відокремлення й енергозбереження, прошу йти коментувати футбол”, - написав у соцмережі Володимир Тафтай.

Нагадаємо, український супутник "Січ-2-30", який вивела на орбіту ракета Falcon з мису Канаверал, зможе збирати дані для цивільних і оборонних потреб.

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