Голова Держспецзв'язку повідомив, у яких умовах працює Мережа після ракетних атак росіян

У Держспецзв’язку 10 жовтня з’явилося повідомлення про те що масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним Інтернетом і подекуди - мобільним зв'язком у різних регіонах країни.

Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі "1+1" у межах телемарафону у день 30-річчя цієї служби.

"За результатами обстрілів об'єктів енергетики частина інфраструктури операторів зв'язку була пошкоджена. Станом на годину після обстрілів ми мали перебої у 18% мереж в країні, на 12 жовтня їх залишилося близько 2%. Провайдери за сприянням Держспецзв’язку практично повністю відновили зв'язок. Працюють 24/7 для того, щоби кожний громадянин відчував, що він є на зв'язку", - сказав Щиголь.

Мережа наразі перебуває в надзвичайно складних умовах, тому що більшість базових станцій працюють на внутрішньому живленні.

Українців закликали економити електроенергію: подробиці

Після масованої ракетної атаки РФ 10 та 11 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що буде з енергосистемою найближчими днями. Він наголосив, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.

За його словами, росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

Міністр пояснив, що економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.

Через перевитрати електроенергії в низці областей України запроваджують віялові відключення - у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Сумській областях.

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