Голова Фонду Держмайна подав заяву про відставку: що відомо про Коваля

До Верховної Ради надійшли декілька заяв про відставку. Зокрема, її подав Голова Фонду державного майна України Коваль В.С.

Про це пише голова ВР Руслан Стефанчук.

"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", – повідомив Стефанчук.

Що відомо про Коваля

Як відомо, 21 листопада 2023 року Віталія Коваля призначили Головою Фонду державного майна України.

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року. Перебуває у шлюбі та виховує двох дітей. Раніше:

очолював Рівненську обласну державну адміністрацію (2019-2023 роки)

керував підприємствами в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки)

працював у банківській сфері (2004-2006 роках)

закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа (2003 рік)

здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі УКУ (2017 рік)

навчався в Aspen Institute Kyiv (2021 рік).

Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України, віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексголові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку. САП та НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угруповання, яке діяло на чолі з колишнім очільником Фонду держмайна.

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