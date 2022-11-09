Голова Херсонської ОВА звернувся до місцевих мешканців: "Не треба передчасно впадати в ейфорію"

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич звернувся до мешканців Херсонщини та всіх, хто має будь-яку інформацію про події на південному фронті. Він закликав дотримуватися інформаційної тиші.

"Не розголошуйте нічого про дії Сил оборони України. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги!" - написав він у себе в Телеграм.

Він підкреслив, що не треба передчасно впадати в ейфорію. Що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, зазначив Янушевич.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.

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