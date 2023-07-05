Голова "Київміськбуду" виїхав з України за довідкою про інвалідність, а після цього підкорив Еверест

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір покинув територію України з довідкою про інвалідність, а вже в травні 2023 року підкорив Еверест.

Про це інформує bihus.info з посиланням на власні джерела.

"Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест... От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям – загадка", - йдеться у повідомленні журналістів.

Повідомляється, що Кушнір зміг виїхати за кордон за довідкою, що у нього є інвалідність.

Також журналісти зʼясували, що підйом на Еверест обійшовся Кушніру у 150 000 доларів.

В свою чергу у пресслужбі "Київміськбуду" підтвердили журналістами УП, що у Кушніра є інвалідність. Там пояснили, що у він з 2005 року з 2005 року бореться з онкологічною хворобою (меланома), що за законом відповідає третій групі інвалідності. У пресслужбі заявили, що Кушніру провели кілка операцій з видалення метастаз.

"Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників". Підкорення Евересту було мрією Кушніра, яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу", - заявили у "Київміськбуді".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у КМДА зазначають, що планують розгляд питання добудови всіх об’єктів, забудовником яких є "Київміськбуд".

Крім того, ми раніше інформували, що у Держприкордонслужбі повідомили, які категорії чоловіків найчастіше перетинають кордон Україні під час воєнного стану.

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