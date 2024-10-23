Голова Київської ОВА Руслан Кравченко відмовився від цінної картини, посилаючись на антикорупційне законодавство

Митець, чию картину "Бучанська різанина: Історія Марічки" Президент України Володимир Зеленський нещодавно подарував Папі Римському Франциску, передасть роботу на благодійність для Київської дитячої лікарні.

В Київській обласній військовій адміністрації відкрили виставку мистецького проєкту «Мистецтво через усвідомлення. НЕЗЛАМНІ».

Це серія із 16 картин. Кожна – нагадування про те, через що проходять українці та Україна у зв'язку з російською агресією.

Одну з картин саме цього мистецького проєкту "Бучанська різанина: Історія Марічки" нещодавно подарував Президент України Володимир Зеленський Папі Римському Франциску.

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Автор проєкту – народний художник України Володимир Козюк. Спільно з талановитими колегами Євгенією Божко, Владиславом Задворським, Ольгою Тяжеловою та Валерією Кузьменко він створив картини: «Незламні серця серед руїн», «Гостомель: Материнство серед руїн», «Залишаючи знищений Куп’янськ» та інші. На полотнах – історії звичайних людей.

За словами автора проєкту, народного художника Володимира Козюка, ідея представити проєкт "Незламні" на Київщині, в приміщенні обласної військової адміністрації - це те, що не могло не відбутись. Адже нелюдські злочини окупантів в Київській області сколихнули весь світ... А Бучанська трагедія, вбивство і катування цивільних українців в Ірпені та інших містечках і селах Київщини під час вторгнення та тимчасової окупації - це одна з глибокий ран на серці нашої країни, яка ніколи не загоїться.

"А ще я знаю скільки зроблено Русланом Андрійовичем і його командою для відновлення Київської області, відбудови та посилення захисту. І розумію скільки робиться зараз", - зазначив митець під час відкриття виставки у Київські ОВА.

Одну з картин циклу, Володимир Козюк хотів подарувати голові ОВА, але, посилаючись на антикорупційне законодавство, Руслан Кравченко відмовився від цінного подарунку, натомість запропонував, щоб митець передав свій твір на благодійність.

Тому одну з картин проєкту "Незламні" художник передасть на благодійний аукціон. Кошти від її продажу будуть спрямовані на розвиток Київської обласної дитячої лікарні.