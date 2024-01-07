Голова Комітету у Раді - про фінальний проєкт про мобілізацію: окремі норми зазнають суттєвих змін

Навколо скандального проєкту про мобілізацію тривають гарячі дискусії.
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони планують ухвалити фінальне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію у вівторок, 9 січня. Окремі норми проєкту зазнають суттєвих змін.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич на сторінці у фейсбуці.
За його словами, у Комітеті третій день тривають активні дискусії щодо законопроекту. Обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони, зокрема у ньому брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
"Так, було гаряче, жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету", - написав він.
"Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - наголосив Завітневич.
Нагадаємо, віцеспікер ВР Корнієнко відповів, чи будуть мобілізувати нардепів.
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