Голова Комітету у Раді - про фінальний проєкт про мобілізацію: окремі норми зазнають суттєвих змін

Навколо скандального проєкту про мобілізацію тривають гарячі дискусії.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони планують ухвалити фінальне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію у вівторок, 9 січня. Окремі норми проєкту зазнають суттєвих змін.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич на сторінці у фейсбуці.

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За його словами, у Комітеті третій день тривають активні дискусії щодо законопроекту. Обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міністерства оборони, зокрема у ньому брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

"Так, було гаряче, жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету", - написав він.

"Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - наголосив Завітневич.

Нагадаємо, віцеспікер ВР Корнієнко відповів, чи будуть мобілізувати нардепів.

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