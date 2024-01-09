Голова комітету вказала на головні корупційні ризики з боку ТЦК в новому законопроєкті про мобілізацію

ТСН.ua розбирався, про які саме корупційні ризики йдеться і хто може збагатитися, якщо документ не змінять.

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики.

Голова комітету Анастасія Радіна прояснила ситуацію і вказала, до яких саме норм відповідного законопроєкту є претензії.

ТСН.ua розбирався, про які саме корупційні ризики йдеться і хто може збагатитися, якщо документ не змінять.

Права органів місцевого самоврядування

Юрист і адвокат Ростислав Кравець у коментарі ТСН.ua заявив, що його насторожує можлива передача повноважень щодо мобілізації по веденню реєстру місцевим органам влади і надання їм повноважень щодо отримання відстрочки. На його думку, місцева влада таким чином отримає можливість "когось мобілізовувати, а когось – ні".

Місцеву владу також пропонували наділити повноваженнями із забезпечення, а не сприяння організації призову. Зокрема, йшлося про доведення до підприємств та населення загалом розпорядження щодо мобілізації та забезпечення виклику військовозобовʼязаних до ТЦК.

Механізм, як саме місцева влада мала забезпечит явку військовозобов'язаних, не уточнювалось.

Голова Антикорупційного комітету Анастасія Радіна повідомла, що в Комітеті рекомендували:

Не покладати на органи місцевого самоврядування обов’язку "забезпечити прибуття" військовозобовʼязаних у ТЦК. Місцеве самоврядування може надати транспорт, але не застосовувати примус. Обовʼязок "забезпечити прибуття" без уточнення способу "може породжувати свавілля".

Прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Загроза зловживання з боку ТЦК

Адвокат Ростислав Кравець попереджає, що надання необмежених повноважень ТЦК несе великі корупційні ризики.

Зокрема, питання виникло щодо так званих "фінансових репресій" щодо ухилянтів. Відповідно до нового законопроєкту, голова ТЦК може отримати право вносити ухилянтів до "Єдиного реєстру боржників", після чого до них будуть застосовані:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Ці заходи анулюватимуться теж за повідомленням керівника ТЦК.

Комітет ВР рекомендував:

Чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо.

"Керівник ТЦК не має отримати можливість когось внести в реєстр на наступний день після неприбуття (адже неприбуття можливе і з поважних причин), а когось "не помічати" місяцями. Обмеження прав може відбуватися після притягнення особи до відповідальності за порушення обов’язку з’явитися на виклик", – каже Радіна.

Тим не менше, судячи із поста Радіної, в Комітеті все ж не проти створення реєстру ухилянтів, як такого

"Знову ж таки – ведення реєстру ухилянтів. Який реєстр ухилянтів? Хто буде їх вести і за них відповідати?", – розмірковує адвокат Кравець.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова також вважає фінансові санкції для ухилянтів неефективними.

"Я не думаю, що нам слід вдаватися до фінансових репресій. Мають бути задіяні інші механізми", — зазначила вона.

Як позбутися корупції у ВЛК

Ще одне питання, яке хвилює українців: як зробити, що військово-лікарські комісії працювали ефективно, адже у Мережі чимало скарг на корупцію і зловживання у ВЛК. Йдеться як про медогляди під час мобілізації,так і про обстеження військовослужбовців після поранень і визнання їх придатними/непридатними служити далі.

"Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроекті значно більше. У першу чергу – щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації", – зазначила Радіна.

Вилучення транспорту під час мобілізації

Ще одна норма законопроєкту, де можуть виникнути зловживання і корупція – вилучення транспортнх засобів на потреби оборони.

Вилучати транспорт пропонується не тільки у державних органів влади, а також в організацій всіх форм власності, суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності та фізичних осіб, зареєстрованих в установленому законом порядку як ФОП.

Пропонується, щоб МВС подавало до ТЦК відомості про зареєстрований транспорт, який може бути призначения для доукомплектування армії в особливий період. Водночас ці транспортні засоби забороняється відправляти в інші регіони або за межі території України, передавати права власності тощо.

Раніше юрист Ростислав Кравець вказав на недоліки нового законопроєкту про мобілізацію.

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