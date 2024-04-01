Голова комітету зі свободи слова відповів, чи заблокують в Україні TikTok

В Україні можуть ввести санкції щодо заборони на використання соціальної мережі TikTok.

Про це розповів голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, такі підстави є.

"Якщо такі санкції введені в країні-партнері, ми їх вводимо. Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем в переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок", - стверджує голова Комітету зі свободи слова.

Він наголосив і на тому, що наразі залишається невідомим, як соціальна мережа збирає, обробляє та використовує персональні дані користувачів.

"Вони розуміють, що в постінформаційну добу це ключовий ресурс, ключовий актив людини. І якщо його використовувати не в правовому полі, то в кінцевому варіанті страждає не лише людина, а й держава в цілому", - зазначив Юрчишин.

Голова Комітету зі свободи слова додав, що наразі відстежуються всі процеси та питання щодо обмежень TikTok та Telegram в інших країнах, таких як Іспанія та Норвегія.

"Ми слідкуємо за процесом обмеження використання штучного інтелекту. Ми зараз будемо адаптовувати Digital Service Act в Україні, бо це буде частина нашого євроінтеграційного завдання. Тому рухатися ми точно будемо", - підсумував Юрчишин.

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