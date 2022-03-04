Голова МАГАТЕ готовий приїхати на ЧАЕС для переговорів щодо ядерної безпеки

Він готовий зустрітися з українським представниками та російськими окупантами.

Директор Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі готовий приїхати в Чорнобильську зону, де знаходиться ЧАЕС, та провести переговори з РФ та Україною.

Ґроссі зазначив, що обидві сторони отримали повідомлення про переговори і обдумують його.

Про це він заявив на пресконференції 4 березня, передає Радіо Свобода.

На пресконференції обговорили питання захоплення Запорізької АЕС у Енергодарі російськими окупантами.

За його словами, на ЗАЕС вже порушено один із семи принципів управління атомними об’єктами, а саме – фізична цілісність потужностей.

«Тримаючи на думці, що відбувається, і ризики, на які ми наражаємося, якщо це триватиме без посилення та повторних зобов’язань за цими принципами, я повідомив Росію та Україну про свою готовність поїхати до Чорнобиля якомога швидше, аби ці сім критично важливих стовпів ніколи більше не були загрожені. Ідея за цією моєю ініціативою як голови МАГАТЕ полягає в тому, щоб досягнути рамкового рішення та компромісу, який дозволить не скомпрометувати ці принципи, на які ми всі підписалися», – пояснив він.

Нагадаємо, МЗС України розчароване реакцією МАГАТЕ, яка у своїй заяві не наважилася вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія.

Раніше повідомлялося, що Енергодар захопили російські окупанти. Міський голова записав звернення щодо ситуації у місті і просив містян не чинити опір окупантам. У "Енергоатомі" вважають, що відповідне звернення міський голова Дмитро Орлов записав під дулом автомата.