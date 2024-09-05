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Голова МАГАТЕ оглянув градирню Запорізької АЕС, де була пожежа (фото)

Голова МАГАТЕ оглянув градирню Запорізької АЕС, де була пожежа (фото)

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Гроссі зосередив увагу на "значних збитках", завданих пожежею в одній із градирень.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 вересня відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію та оглянув градирню, де раніше сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

У межах свого п’ятого візиту на Запорізьку АЕС Гроссі зосередив увагу на "значних збитках", завданих пожежею в одній із градирень.

Він також відвідав водонасосну станцію та сховище свіжого палива.

"Під час мого п’ятого візиту на місце ми з експертами МАГАТЕ оцінювали ситуацію після пожежі в градирні 11 серпня й поточні роботи з водяними насосами та сховищем палива. Дуже важливо, щоб Агентство залишалося залученим", – написав голова агентства в Мережі за підсумками візиту на ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / © Рафаель Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / © Рафаель Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / © Рафаель Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Нагадаємо, в середині серпня на Запорізькій АЕС виникла пожежа. Горіла градирня №1, розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції. Пожежу загасили, викиду радіації не було.

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