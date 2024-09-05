Голова МАГАТЕ оглянув градирню Запорізької АЕС, де була пожежа (фото)

Гроссі зосередив увагу на "значних збитках", завданих пожежею в одній із градирень.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 вересня відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію та оглянув градирню, де раніше сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

У межах свого п’ятого візиту на Запорізьку АЕС Гроссі зосередив увагу на "значних збитках", завданих пожежею в одній із градирень.

Також читайте Зеленський розповів про перспективу повернення ЗАЕС під контроль України та візит Гроссі до Енергодара

Він також відвідав водонасосну станцію та сховище свіжого палива.

"Під час мого п’ятого візиту на місце ми з експертами МАГАТЕ оцінювали ситуацію після пожежі в градирні 11 серпня й поточні роботи з водяними насосами та сховищем палива. Дуже важливо, щоб Агентство залишалося залученим", – написав голова агентства в Мережі за підсумками візиту на ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Нагадаємо, в середині серпня на Запорізькій АЕС виникла пожежа. Горіла градирня №1, розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції. Пожежу загасили, викиду радіації не було.

Читайте також: