Голова МАГАТЕ заявив, що Запорізька АЕС - український об'єкт, але є "складнощі"

Голова МАГАТЕ уникнув чіткої відповіді, що буде робити, якщо Росія незаконно змусить співробітників ЗАЕС стати працівниками російського "Росатому".

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція є українським об'єктом і можливі зміни "будуть складним питанням", яке йому доведеться обговорити під час майбутнього візиту до Москви.

Про це інформує CNN.

На запитання кореспондента , чи бойкотуватиме МАГАТЕ процес, коли співробітників ЗАЕС Росія примусить стати працівниками російського "Росатому", Гроссі сказав:"Я не можу ні бойкотувати, ні підігравати. Я повинен робити правильні речі, і правильним у цьому випадку є перш за все, подбати про безпеку та добробут персоналу".

"Немає великої ясності щодо масштабу цих запропонованих змін (незаконного "указу" Путіна про передачу ЗАЕС під контроль Росії. – Ред.), тому мені доведеться отримати більше ясності. Для нас очевидно, що оскільки це український об’єкт, то він є власністю "Енергоатому". Будь-яка зміна буде складним питанням", – сказав очільник МАГАТЕ.

Нагадаємо, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Москву та Київ для обговорення ситуації на ЗАЕС.

Російський диктатор Володимир Путін у середу підписав незаконний "указ", відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

В українському "Енергоатомі" назвали нікчемними, абсурдними та неадекватними "указ" Путіна та інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС".

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