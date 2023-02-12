Голова Міненергетики заявив, що Україна стала повністю незалежною від ядерного палива РФ

Ще до початку повномасштабної війни Україна припинила вивозити на переробку до РФ відпрацьоване ядерне паливо.

Україна диверсифікувала постачання ядерного палива для атомної генерації й на сьогодні є повністю незалежною від Росії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Ми ще до великої агресії Росії почали диверсифікувати постачання ядерного палива для нашої атомної генерації. Відповідно на момент, коли стався великий напад, половину всього палива ми отримували від Росії, половину від компанії Westinghouse США. Тобто по факту ми вже диверсифікували постачання палива. Відповідно, коли почалася велика агресія, ми одразу розірвали всі угоди з Росією і спокійно бачимо, як ми можемо забезпечити себе паливом без палива ТВЕЛ (російський виробник ядерного палива ВАТ "ТВЕЛ" – ред.)", - пояснив Герман Галущенко.

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Крім того, за його словами, раніше Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо до РФ на переробку, але так само ще до повномасштабної війни зупинила цей контракт.

"Ми повідомили росіян, що ми більше не будемо вивозити до них паливо. Тому що ми добудували в Україні сховище відпрацьованого палива, воно введено в експлуатацію. І це нам так само дає можливість уникнути залежності", - сказав міністр.

Як відомо, в Україні в травні 2022 року розпочали будівництво сховища для перероблених у Росії радіоактивних відходів.

Нагадаємо, торік влітку державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company підписали 3 угоди про посилення співпраці між компаніями. Йдеться про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.

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