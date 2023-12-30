Голова Міноборони Британії закликав інші країни активніше допомагати Україні

Він зазначив, що українців не можна кидати на самоті, коли вони захищаються від російських агресорів.

Голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав інші країни наслідувати приклад Лондона і збільшувати допомогу Україні, яка протистоїть російським агресорам.

Також читайте США нададуть військову допомогу Україні: яка її сума

Про це він написав у себе на сторінці в X.

Він зазначив, що українців не можна кидати на самоті, коли вони захищаються від російських агресорів.

"Не можна залишати Україну самотужки захищатися від такого деспота, як Путін. Тож настав час посилити нашу підтримку. Вчора Велика Британія розпочала виконання цієї місії, оголосивши про додаткову підтримку протиповітряної оборони.

Тепер увесь світ має наслідувати цей приклад, тому що отримання Україною того, що їй потрібно для перемоги, заощадить усі наші витрати та забезпечить свободу для всіх у довгостроковій перспективі", - написав Шеппс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишні міністри оборони Британії розкритикували премʼєра Сунака за "вагання щодо України".

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна.

Читайте також: