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Голова Міноборони Естонії розповів, що допоможе Україні перемогти Росію

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Голова Міноборони Естонії розповів, що допоможе Україні перемогти Росію

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Союзники України мають військову та економічну силу, яка набагато більша за російську.

Голова Міністерства оборони Естонії Ханно Пекур заявив, що можливості союзників України перевищують російські і тому загарбників можна перемогти.

Про це він заявив під час візиту до Канади, де він брав участь у форумі Halifax International Security, повідомило естонське медіа ERR у понеділок, 20 листопада.

"Прихильники України мають у своїх руках політичну, економічну та військову силу, яка значно перевищує ту, що є в розпорядженні Росії — якщо ми правильно її використаємо, ми зможемо перемогти агресора", — сказав Певкур.

Він відзначив, що Канада та Естонія мають однакові погляди на підтримку українського народу на тлі подій у світі.

"Ми єдині в наших поглядах на допомогу Україні — різні кризи не можуть затьмарити варварські воєнні злочини Росії й забрати наш фокус, увагу і зусилля з підтримки України", — сказав він.

Міністр додав, що українська перемога "відіграватиме вирішальну роль у формуванні євроатлантичного безпекового середовища на десятиліття вперед", а мета Росії — перемогти Україну — залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Пентагону оцінив готовність ЗСУ до бойових дій узимку.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном обговорив російську агресію проти України.

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Дата публікації
Перегляди
393
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