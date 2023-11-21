Голова Міноборони Естонії розповів, що допоможе Україні перемогти Росію

Союзники України мають військову та економічну силу, яка набагато більша за російську.

Голова Міністерства оборони Естонії Ханно Пекур заявив, що можливості союзників України перевищують російські і тому загарбників можна перемогти.

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Про це він заявив під час візиту до Канади, де він брав участь у форумі Halifax International Security, повідомило естонське медіа ERR у понеділок, 20 листопада.

"Прихильники України мають у своїх руках політичну, економічну та військову силу, яка значно перевищує ту, що є в розпорядженні Росії — якщо ми правильно її використаємо, ми зможемо перемогти агресора", — сказав Певкур.

Він відзначив, що Канада та Естонія мають однакові погляди на підтримку українського народу на тлі подій у світі.

"Ми єдині в наших поглядах на допомогу Україні — різні кризи не можуть затьмарити варварські воєнні злочини Росії й забрати наш фокус, увагу і зусилля з підтримки України", — сказав він.

Міністр додав, що українська перемога "відіграватиме вирішальну роль у формуванні євроатлантичного безпекового середовища на десятиліття вперед", а мета Росії — перемогти Україну — залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Пентагону оцінив готовність ЗСУ до бойових дій узимку.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном обговорив російську агресію проти України.

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