Голова МОЗ пояснив, чому важливо не зволікати з вакцинацією від коронавірусу

Спалах коронавірусу можливий і раніше очікуваних термінів, у разі мутацій.

В Україні очікується чергове суттєве зростання нових випадків коронавірусу восени-взимку. Важливо, аби до цього часу було вакциновано якомога більше громадян.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 18 червня на брифінгу.

За його словами, наразі в умовах зменшення кількості хворих дещо послаблюють карантин, оскільки якщо "затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися".

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде жодних додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська попередила, що в Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом.

Крім того, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання