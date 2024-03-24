Голова МВС заявив, що в Україні створять зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії

Вони будуть оперативно направлятись у місця, які потребують допомоги.

В Україні готують зведені загони Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також Національної гвардії.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Підготовка зведених загонів по всій Україні стала однією з ключових тем наради з керівниками Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії. Вони мають бути готові до оперативного направлення зведеного загону в регіон, який потребуватиме допомоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час наради силовики обговорили питання безпеки у містах, евакуації людей з прифронтової території, дії під час відключень електроенергії.

Також міністр подякував всім працівникам, які упродовж останніх діб ліквідовував наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мережі показали, як ліквідували наслідки атаки РФ по Києву.

Крім того, ми раніше інформували, що рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання дрона у багатоповерхівку.

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