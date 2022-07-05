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Голова МЗС Фінляндії розповів про роль ЄС щодо безпекових гарантій України

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Голова МЗС Фінляндії розповів про роль ЄС щодо безпекових гарантій України

Євросоюз, Україна / Фото: Getty Images

Європейська перспектива України вплине на безпеку ситуацію в країні.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що в першу чергу на безпекову ситуацію України вплине її вступ до Євросоюзу. Оскільки у договорі передбачена безпекова стаття та взаємодопомога від країн-членів. 

Про це розповів в інтерв'ю.

"Вже зараз ми бачимо дуже тісну співпрацю між багатьма європейськими країнами та Україною. Європейська перспектива України, я маю на увазі вступ України до ЄС, також надзвичайно висока. І я би тут до речі не заперечував роль ЄС у цьому. Так, НАТО має статтю 5 про колективну оборону. Проте ЄС також має статтю 42.7 Договору про ЄС, що є нашою спільною безпековою статтею (там мовиться: якщо держава-член стала жертвою збройної агресії, інші зобов’язані надати їй допомогу всіма доступними засобами – ред.). Тому, коли ця європейська перспектива буде надана, це також вплине на безпеку України", - зазначив він.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ у НАТО. 5 липня члени Альянсу мають підписати протоколи про приєднання країн.

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