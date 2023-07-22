Голова НАЗК розповів подробиці перевірки військкомів

У держаних структурах більшість працівників є доброчесними, в тому числі серед військових комісаріатів.

Про це в етері телемарафону заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

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"Є ті, хто порушує закон і пан Борисов (екскерівник Одеського підрозділу ТЦК Євген Борисов, – ред.) – це просто еталонний порушник закон, найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконного збагачення – 188 мільйонів гривень", - сказав Новіков.

Голова НАЗК заявив, що ля того, щоби з'ясувати моніторингом способу життя, хто ще з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, Національне агентство запобігання корупції упродовж 3 місяців перевірить весь керівний склад всіх військкоматів нашої країни.

Він зазначив, що НАЗК доведеться перевірити сотні керівників військкоматів.

"Ми наразі запитали інформацію в Міністерстві оборони... після отримання повного списку кожен з них буде перевірений. І не тільки кожен з них, а і майно близьких родичів... брати, сестри, племінники", - сказав Новіков.

"Водіїв, кухарок, коханців і коханок також перевіримо. Очевидно, що у війну зловживати службовим становищем військовослужбовцям центрів комплектування – це є не просто корупційним правопорушення, це є державною зрадою з точки зору етики", - додав голова НАЗК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне агентство із запобігання корупції протягом трьох місяців буде перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів.

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