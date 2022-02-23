Голова ОДА Лагута пояснив, як вплине введення надзвичайного стану на життя херсонців

Голова ОДА Лагута пояснив, як вплине введення надзвичайного стану на життя херсонців

Для громадян нічого не зміниться.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута заявив про можливість введення надзвичайного стану в регіоні.

Про це повідомили у Херсонській облдержадміністрації.

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Лагута запевнив, якщо на території Херсонської області введуть надзвичайний стан, для жителів регіону нічого не зміниться.

"Що означає для нас режим надзвичайного стану? На території областей починають діяти оперативні штаби. Комендантська година на території міст та областей не вводиться, поки не буде прийнято відповідне рішення. Встановлюється контроль за перевезеннями, може обмежуватися рух транспортних засобів, заборона проведення мітингів та масових заходів. Для звичайних громадян нічого особливо не зміниться", - уточнив Лагута.

Він також додав, що “правовий режим надзвичайного стану принципово відрізняється від правового режиму воєнного стану”.

В Україні запровадять надзвичайний стан

Раніше в СБУ заявили, що запровадження надзвичайного стану в Україні є "необхідним та виваженим" з огляду на ситуацію, а на повсякденне життя громадян він майже не вплине.

Раніше стало відомо, що РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей.

Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

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