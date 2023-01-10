Голова Одеської ОВА звільнив свого заступника, якого спіймали на хабарі

Голова Одеської ОВА Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова, якого спіймали на хабарі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Одеської ОВА.

Відповідне ухвалили сьогодні, 10 січня.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що посадовець Одеської ОВА за гроші пропонував керівникові структурного підрозділу адміністрації своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна, оцінивши свої послуги в $35 000. Під час отримання першого траншу 5 січня він був затриманий СБУ.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що дії заступника голови ОВА є неприпустимими. Його затримання Службою безпеки є "чітким сигналом всім посадовцям - хто порушує закон, буде нести відповідальність за скоєне".

"Всі, хто цього не розуміє, працювати на Державу не буде!" - наголошував Тимошенко.

Вже 9 січня заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова випустили зі слідчого ізолятора під заставу в розмірі 3,2 млн грн.

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