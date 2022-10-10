Голова Полтавської ОВА повідомив про ситуацію з електропостачанням у регіоні

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про можливі проблеми із електропостачанням у регіоні.

Після масового ракетного обстрілу України очільник адміністрації записав відеозвернення, у якому зазначив, що Росія продовжує знищувати критичну інфраструктуру країни.

"Сьогоднішній ранок в країні та Полтавській області не спокійне, було дуже багато ракетний ударів по всій території країни. Російська Федерація - країна-терорист. Ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури, електростанціям, ТЕЦ. Тому прошу усіх залишатися в укриттях, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Найголовніше - бережіть себе", - звернувся до громадян Лунін.

Також Голова Полтавської ОВА попередив мешканців області про відключення світла та води.

"Що стосується електро- та водопостачання, можливі відключення деяких районів області. Це пов'язано з тим, що наші енергетики перепідключають систему. Прошу віднестись до цього дуже уважно. Всі працюють, всі на робочих місцях. За деяких час налагодимо роботу", - додав Лунін.

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