Голова Повітряних сил прокоментував вибухи в окупованому Криму

Олещук подякував українським військовим за добре проведену бойову роботу.
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук прокоментував серію вибухів, які пролунали в окупованому Криму.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці командувача Повітряних сил у Telegram.
Олещук подякував українським військовим за добре проведену бойову роботу.
"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим — наш! Разом – до перемоги", - зазначив Олещук.
В свою чергу російські загарбники у Криму заявили про "успішну" роботу ППО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 березня в окупованому Криму загарбники оголосили повітряну тривогу та перекрили рух по мосту через Керченську протоку.
Крім того, ми раніше інформували, що Міноборони РФ змінило командувача Чорноморського флоту.
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