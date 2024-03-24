Голова Повітряних сил прокоментував вибухи в окупованому Криму

Олещук подякував українським військовим за добре проведену бойову роботу.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук прокоментував серію вибухів, які пролунали в окупованому Криму.

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці командувача Повітряних сил у Telegram.

Олещук подякував українським військовим за добре проведену бойову роботу.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим — наш! Разом – до перемоги", - зазначив Олещук.

В свою чергу російські загарбники у Криму заявили про "успішну" роботу ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 березня в окупованому Криму загарбники оголосили повітряну тривогу та перекрили рух по мосту через Керченську протоку.

Крім того, ми раніше інформували, що Міноборони РФ змінило командувача Чорноморського флоту.

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