Голова Ради повідомив про терміни розгляду мобілізаційного законопроєкту

У Верховної Ради є 14 днів між першим і другим читанням для того, щоб народні депутати могли внести свої поправки у мобілізаційний законопроєкт. При цьому в документі повинні бути збережені головні принципи — захисту України та справедливості.



Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Зараз ведеться велика дискусія, зокрема, я збирав окремо лідерів фракцій і груп, ми вже висловлювали ті чи інші побажання до законопроєкту. Далі він доопрацьовуватиметься в комітеті”, - сказав спікер парламенту.

За його словами, 21 лютого — це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроєкту.

“Враховуючи те, який розлогий коридор [для внесення] цих поправок, я думаю, що деякий час потрібно буде комітету на врахування чи неврахування цих поправок”, - додав він.

При цьому Руслан Стефанчук наголосив, що дуже важливо, щоб в основі цього законопроєкту залишилися основні принципи, які на нього покладалися.

“Перше, це питання спротиву України, питання руху до нашої перемоги. І друге, це питання справедливості. Тому що якраз цей законопроєкт в своїй ідеї повинен бути спрямований на те, щоб панувала справедливість", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ухвалення законопроєкту про мобілізацію в Україні планують розглянути на початку березня.

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