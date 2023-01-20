Голова Рівненської облради вилаяв очільника водоканалу за освячення води священником УПЦ МП

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш викликав керівника "Рівнеоблводоканал" Андрія Грухаля та насварив його за освячення води священиком УПЦ (МП) на Горбаківському водозаборі.

Про це інформує пресслужба Рівненської обласної ради.

Як зазначили в обласній раді, 19 січня на Горбаківському водозаборі воду в резервуарах на насосних станціях освятив представник Гощанського благочиння московського патріархату протоієрей Михаїл Петров.

"Це дикість і безглуздя! У час, коли ми боремося з російськими терористами на фронті і всіх можливих політичних майданчиках, стається оця провокація! Цинізм!!! Церква, яка благословляє росіян заливати кров’ю Україну однією рукою, другою святить тут воду?!!" - прокоментував ситуацію Карауш.

Він запевнив, що розбирається і невдовзі будуть ухвалені кардинальні рішення щодо людей, які організували освячення води священником Московського патріархату.

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