Голова СБУ пояснив, що відбувається з компаніями, до яких причетний "король контрабанди" Альперін

Голова СБУ пояснив, що відбувається з компаніями, до яких причетний "король контрабанди" Альперін

Компанії Вадима Альперіна, за даними Податкової служби, завдали збитків на суму 23,8 млн грн.

Служба безпеки України спрямувала 95 повідомлень до органів, які відповідальні за впровадження санкцій, щодо компаній, афілійованих з бізнесменом Вадимом Альперіним, якого звинувачують у створенні злочинної групи для махінацій на митницях.

Про це повідомив у середу, 10 листопада, голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони.

За його словами, до цього бізнесмена, якого називають королем контрабанди, мають свої питання різні правоохоронні органи. Зокрема, Податкова служба встановила, що компанії, до яких він причетний, завдали збитків на суму 23,8 млн грн.

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“По кожній фірмі, яка, за оперативними даними, афілійована з паном Альперіним, СБУ спрямувала 95 повідомлень до органів, які відповідальні за впровадження санкцій”, - повідомив Баканов.

Окрім того, інформація щодо таких компаній вноситься до бази "ризикових" у Державній митній службі.

“Після цього, в принципі, їхня діяльність втрачає сенс - і вони припиняють здійснення своєї фінансово-господарської діяльності. Саме за таким алгоритмом відпрацьовується кожен топконтрабандист, до якого були застосовані відповідні санкції”, - підкреслив голова СБУ.

Баканов також додав, що у Вадима Альперіна було виявлено громадянство Ізраїлю, у зв’язку з чим СБУ надіслала звернення до відповідної комісії, яка позбавила його українського громадянства.

Нагадаємо, чотири роки тому НАБУ з'ясувало, що фірми з орбіти одесита Вадима Альперіна завозять в Україну одяг і взуття за заниженими цінами і заарештувало їхні рахунки. Щоб їх розблокувати, Альперін приніс НАБУ хабар у 800 тисяч доларів. За це його затримали, але згодом він вийшов під заставу.

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