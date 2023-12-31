Голова СБУ в новорічному вітанні відкрив секрет морського дрона, що вразив Кримський міст

СБУ надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати ворогу якомога більше сюрпризів.

Голова СБУ генерал Василь Малюк заявив, що боротися з ворогом допомагає ментальний зв’язок між українськими воїнами різних поколінь.

Про це йдеться в його новорічному привітанні, опублікованому в неділю, 31 грудня, в якому він назвав 2023 рік “ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога”.

“Ми міцно стоїмо на своїй землі. За неї віддають життя кращі сини і доньки України. Так само її захищали наші славетні козацькі пращури. Тому що воля і свобода завжди були найвищою цінністю для українців”, - наголосив генерал Малюк.

За його словами, ментальний зв’язок між воїнами різних поколінь відчувається і сьогодні, допомагаючи у боротьбі з ворогом.

“Не дарма унікальна технічна розробка Служби безпеки України – морські дрони Sea baby, якими ми вразили Кримський міст і чимало російських військових кораблів, – була створена саме за прототипом козацької чайки", - наголосив голова СБУ.

Генерал Малюк підкреслив, що СБУ надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати ворогу якомога більше сюрпризів, і запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші й на морі.

“Ми працюємо разом із побратимами з Сил оборони у найгарячіших точках війни – від Херсонщини до Донеччини. Наші дрони випалюють вщент російську техніку. Снайпери дістають цілі на рекордній відстані. Контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників і колаборантів, щоб вичистити п’яту колону всередині країни. Кіберфахівці відбивають тисячі російських кібератак, захищаючи критичну інфраструктуру. А слідчі СБУ якісно документують всі воєнні злочини армії РФ. Це наш щоденний внесок у Перемогу!” - заявив він.

Також очільник СБУ зазначив, що українці точно знають, що вони захищають і за що воюють: щоб у нашій країні знову панували мир і процвітання і щоб наші діти зростали в безпечній та заможній Україні.

“Бажаю кожній українській родині злагоди, щастя й добробуту. З новими роком”, - завершив своє привітання Василь Малюк.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій, підбиваючи підсумки 2023 року, опублікували ефектні кадри, на яких зафіксовані виходи у тил ворога та дії військових спецпризначенців на полі бою.

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