Голова Сумської ОДА подовжив комендантську годину і доручив зняти всі знаки та вказівники

Голова Сумської ОДА подовжив комендантську годину і доручив зняти всі знаки та вказівники

В регіоні заборонили продавати алкоголь.

У Сумській області, яка сильно потерпає від обстрілів російської армії, змінили терміни комендантської години.

Про це повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

Від неділі, 27 лютого, комендантська година діятиме від 18:00 до 06:00.

Крім того, за дорученням керівника області, у регіоні знімуть усі дорожні знаки. "Знімаються усі знаки на трасах, дорогах, назви населених пунктів, вказівники, назви і номери будинків. Організуйте роботу у громадах", - наголосив Живицький.

Крім того, в сумській області заборонили продаж алкоголю від 12:00 27 лютого.