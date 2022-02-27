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Голова Сумської ОДА подовжив комендантську годину і доручив зняти всі знаки та вказівники

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В регіоні заборонили продавати алкоголь.

У Сумській області, яка сильно потерпає від обстрілів російської армії, змінили терміни комендантської години.

Про це повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

Від неділі, 27 лютого, комендантська година діятиме від 18:00 до 06:00.

Крім того, за дорученням керівника області, у регіоні знімуть усі дорожні знаки. "Знімаються усі знаки на трасах, дорогах, назви населених пунктів, вказівники, назви і номери будинків. Організуйте роботу у громадах", - наголосив Живицький.

Крім того, в сумській області заборонили продаж алкоголю від 12:00 27 лютого.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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