Голова "Укренерго" повідомив, коли в Одесі відновлять звичний режим електропостачання

Поки що в місті через аварію світло даватимуть в режимі "дві години через вісім".

Після масштабної аварії електропостачання в Одесі покращиться не раніше п'ятниці, 10 лютого. Наразі світло у помешканнях одеситів з’являтиметься в режимі "дві години через вісім".

Про це повідомив на брифінгу в неділю, 5 лютого, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Компанія сфокусувалася на одному із об’єктів критичної інфраструктури, запуск якого дозволить якнайшвидше відновити електропостачання Одеси та Одеського району.

“За нашими прогнозами, до кінця наступного тижня, тобто до п'ятниці, ми повинні закінчити ці роботи", - сказав він.

Кудрицький поінформував, що наразі на об'єкті цілодобово працює п'ять аварійних бригад — це максимальна кількість, яку можна залучити.

Він додав, що в область звозять генератори для живлення критичної інфраструктури, що дозволить перенаправити звільнену потужність для інших споживачів.

Нагадаємо, після другої за останню добу масштабної аварії на підстанції без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

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