“Голова в пісок”: Безугла рознесла роботу колег по комітету і “наїхала” на свого шефа

Нардепка переймається, що про комітет думають колеги з інших країн.

Народна депутатка Мар'яна Безугла порівняла заяви профільного комітету США та України щодо допомоги Сполучених Штатів нашій державі.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Пригадайте хоч одну заяву українського Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Хоч одну. Всередині чи назовні, про будь-що і до будь-кого, до інших комітетів, громадян, сімей військових? Немає їх. Німий Комітет”, — написала нардепка.

“То що про нас думають колеги з інших країн? Про нашу зрілість і розуміння, як використовувати інструментарій наданого мандату? До речі, за весь тиждень поки ні одного (!) засідання. Успішно "виштовхнули" законопроєкт по мобілізації і робота все? Не можу тегнути свого "шефа" Завітневича, він мене забанив у ФБ. Клуб "Голова в пісок"”, — додала Безугла.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Марʼяна Безугла виступила проти підвищення виплат військовим, які перебувають на передовій.

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