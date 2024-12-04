Голова Верховної Ради розповів, на що витратить "тисячу від Зеленського"

Стефанчук заявив, що якщо і вирішить отримати "тисячу Зеленського", то перерахує її на Збройні сили.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що, як і багато інших українців, скоріше за все, також отримає "зимову єПідтримку", яку в народі назвали "тисячею Зеленського".

Про це спікер ВР заявив на брифінгу.

"Ще не оформлював. А якщо я ухвалю таке рішення, то безперечно я перерахую її на Збройні сили України. Члени моєї сім'ї, які перебувають зараз тут, в Україні, також мають право на те, щоб скористатися цією можливістю – тільки на Збройні сили", – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – про тисячу гривень на людину За словами нардепів Железняка і Южаніної, додаткові 3,8 млрд грн на кешбек і "тисячу від Зеленського" забрали з деяких інших програм. Зокрема, з програм підтримки бізнесу та розмінування.

Натомість користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат.

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