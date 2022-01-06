Голова Верховної Ради Стефанчук вдруге захворів на коронавірус

За його словами, почувається він нормально.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook 6 січня.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що у доньки вчора піднялась температура", - написав він та закликав тих, з ким контактував останні дні, здати тест.

Нагадаємо, 12 листопада 2020 року Стефанчук повідомляв, що інфікувався коронавірусом.

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