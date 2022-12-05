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Голова Вінницької ОВА попередив про велику кількість ракет у небі над Україною

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
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Голова Вінницької ОВА попередив про велику кількість ракет у небі над Україною

Фото: Associated Press

Він закликав вірити в ЗСУ, але залишатися в укриттях.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов попередив про велику кількість ракет у небі над Україною.

"У небі над Україною багато ракет! Залишайтеся в укриттях! Віримо в ЗСУ", - написав вік в своєму телеграм-каналі. 

Раніше повідомлялося, що вже є збиті ракети над Харківщиною, Дніпропетровщиною і Полтавщиною

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко також закликає громадян не нехтувати тривогою.

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Дата публікації
Перегляди
4615
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