Голова Вінницької ОВА попередив про велику кількість ракет у небі над Україною

Він закликав вірити в ЗСУ, але залишатися в укриттях.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов попередив про велику кількість ракет у небі над Україною.

"У небі над Україною багато ракет! Залишайтеся в укриттях! Віримо в ЗСУ", - написав вік в своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що вже є збиті ракети над Харківщиною, Дніпропетровщиною і Полтавщиною.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко також закликає громадян не нехтувати тривогою.

Читайте також:

Били кулаками і ногами: у Хмельницькій області двоє чоловіків розправилися з безхатьком

Вихованець клубу УПЛ загинув на війні з російськими окупантами

Одеська влада повідомила про запуски ракет з РФ, а Миколаївська - уточнила, яких саме