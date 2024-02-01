Голова ВЛК визнала свого чоловіка непридатним до армії: чим усе закінчилося

Через конфлікт інтересів на посадову особу склали адмінпротоколи про корупцію.

Голова військово-лікарської комісії (ВЛК) одного із РТЦК в Чернівецькій області визнала свого чоловіка непридатним до військової служби з подальшим зняттям його із військового обліку.

Про це повідомили в четвер, 1 лютого, у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

“Оскільки згідно Закону України “Про запобігання корупції” її чоловік належить до категорії близьких осіб, вона повинна була повідомити членів комісії про наявність у неї реального конфлікту інтересів та не підписувати відповідні документи”, - йдеться у повідомленні.

Через конфлікт інтересів на посадову особу склали адмінпротоколи про корупцію.

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачено ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вчинення таких дій в умовах реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.

Нагадаємо, раніше у Волинській області оштрафували директора товариства з обмеженою відповідальністю, який на одному із сайтів оголошень купив довідку ВЛК про "непридатність до служби в армії" та хотів виїхати за кордон.

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