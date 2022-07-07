Голова Збройних сил Британії зустрівся з Залужним у Києві та назвав мету візиту

Голова Збройних сил великої Британії Тоні Радакін відвідав Київ, де зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Радакін відзначив мужність, стійкість та винахідливість ЗСУ у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії.
Про це очільник британських Збройних сил написав у Мережі 7 липня.
"Мій 48-годинний візит дозволив мені краще зрозуміти оперативну перспективу та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну та як ми можемо допомогти іншим міжнародним партнерам і союзникам підтримувати Збройні сили України в наступні тижні та місяці", – йдеться в повідомленні Радакіна.
Нагадаємо, 7 липня прем'єр Британії Борис Джонсон заявив про відставку, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.
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