Голові АМКУ Кириленку обрали запобіжний захід

Суд обрав голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку запобіжний заход у вигляді застави понад 30 млн гривень.

Про це повідомило Громадське.

Кириленко або його представники повинні протягом 5 днів внести заставу в розмірі 30 280 000 гривень.

Прокурорка Валентина Грабенюк просила взяти Кириленка під варту на 60 днів з можливістю внесення застави понад 121 млн гривень. Вона вказала на можливу наявність іншого майна, яке наразі шукають. Адвокат Кириленка виступав проти такої застави. Суддя вирішив, що розмір застави не повинен бути "завідомо непомірним" і в справі немає доказів, що підтверджують можливість внесення такої великої суми. Прокурорка має намір оскаржити рішення суду.

На засіданні допитали тестя Кириленка, Олександра Матієнка. Він розповів, що його сім'я, яка розвивала бізнес з 1990-х років, переїхала з Донеччини до Ужгорода після 2014 року, де придбала 4 квартири, а пізніше переїхала до Києва, де також купували житло. Матієнко не зміг чітко відповісти на питання про неофіційні доходи та ціни на квартири.

Прокурорка Валентина Грабенюк сумнівається в правдивості цих розповідей, вважаючи, що родина Кириленка не мала статків для покупки 21 об'єкта нерухомості, і називає бізнес-історію "інфоциганством". Запобіжний захід Кириленку мали обрати протягом 72 годин, але це зробили тільки через майже 2 тижні, при цьому суддя заборонив відеофіксацію і трансляцію засідань.

Нагадаємо, після розслідування "Схем" про майно родини Кириленка на 70 мільйонів розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. НАБУ та САП відкрили справу за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

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