Голові АМКУ Кириленку оголосили підозру: міг незаконно збагатитись на 56 мільйонів

Підозрюваний став власником 21 об’єкта нерухомості та люксового авто, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації ексголові Донецької ОВА, чинному голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Зауважимо, що ні в НАБУ, ні в САП не вказали точної посади та імені чиновника, але "Українська правда" з посиланням на джерела вказує, що йдеться саме про Кириленка.
"НАБУ і САП повідомили посадовцю державної установи зі спеціальним статусом про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації", – йдеться у повідомленні антикорупційного бюро.
За даними слідства, підозрюваний протягом 2020-2023 років, перебуваючи на посаді керівника обласної держадміністрації, став власником 21 об’єкта нерухомості та люксового авто, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про таке майно підозрюваного:
- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;
- 2 гаражних бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль ВМW Х3.
В НАБУ зазначили, що різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця з дружиною становила 56,2 млн грн.
Крім того, підозрюваний не вказав це майно у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
В НАБУ додали, що розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".
Нагадуємо, після розслідування журналістів проєкту "Схеми" про майно родини Кириленка на 70 млн грн, НАБУ та САП у березні розпочали кримінальне провадження щодо голови АМКУ за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.
Читайте також: