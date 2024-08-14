Голові АМКУ Кириленку оголосили підозру: міг незаконно збагатитись на 56 мільйонів

Підозрюваний став власником 21 об’єкта нерухомості та люксового авто, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації ексголові Донецької ОВА, чинному голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зауважимо, що ні в НАБУ, ні в САП не вказали точної посади та імені чиновника, але "Українська правда" з посиланням на джерела вказує, що йдеться саме про Кириленка.

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"НАБУ і САП повідомили посадовцю державної установи зі спеціальним статусом про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації", – йдеться у повідомленні антикорупційного бюро.

За даними слідства, підозрюваний протягом 2020-2023 років, перебуваючи на посаді керівника обласної держадміністрації, став власником 21 об’єкта нерухомості та люксового авто, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про таке майно підозрюваного:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

В НАБУ зазначили, що різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця з дружиною становила 56,2 млн грн.

Крім того, підозрюваний не вказав це майно у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

В НАБУ додали, що розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

НАБУ оголосило підозру голові АМКУ Павлу Кириленку в незаконному збагаченні / Фото: НАБУ

НАБУ оголосило підозру голові АМКУ Павлу Кириленку в незаконному збагаченні / Фото: НАБУ

Нагадуємо, після розслідування журналістів проєкту "Схеми" про майно родини Кириленка на 70 млн грн, НАБУ та САП у березні розпочали кримінальне провадження щодо голови АМКУ за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

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