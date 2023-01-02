Голові Центробанку РФ загрожує довічне ув’язнення: СБУ повідомила про підозру

СБУ зібрала докази злочинних дій голови Центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної, покликаних фінансувати потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань. Для цього вона організувала запровадження так званої “рубльової зони” у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За вказівкою Ельвіри Набіулліної було здійснено відкриття “філій” підконтрольного Кремлю “Промсвязьбанку” на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця російського Центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні. Для цього було заборонено на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливлено інкасацію української валюти.

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За даними слідства, отримані таким чином “рубльові” надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

“На підставі доказів СБУ голові Центробанку Росії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення Набіулінної у міжнародний розшук.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни погрожували штрафами через відмову повністю переходити на рубль.

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